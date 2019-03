Genoa-Frosinone 0-0

Radu SV: ha giocato? Se si eccettuano le rimesse dal fondo si direbbe di no.



Biraschi 6,5: non si preoccupa soltanto di difendere ma prova anche ad accelerare creando varchi importanti nello scacchiere frusinate. Azzoppato da Cassata, resta negli spogliatoi dopo il riposo.

(dal 1’ st Pandev 5,5: vorrebbe festeggiare le 400 presenze in A nel migliore dei modi. Ma pur regalando maggior dinamismo ai suoi compagni non riesce a lasciare il segno).



Romero 6,5: solita decisione e puntualità nelle chiusure. Pinamonti e Ciano non riescono mai a scalfirne la granitica solidità.



Zukanovic 6: domenica relativamente tranquilla al cospetto della pochezza offensiva del Frosinone.



Criscito 6: se Biraschi, sull’altra fascia, ha il compito di spingere, lui bada più a contenere. Qualche errore di troppo in fase di appoggio, nel complesso di una gara sufficiente.



Lerager 5,5: in calo dopo le buone prestazioni delle scorse settimane. Corre tanto ma non sempre lo fa nella maniera corretta. Dà l’illusione del gol con un destro dal limite che scuote l’esterno rete.



Radovanovic 5,5: maluccio nel primo tempo, cresce nella ripresa quando l’inferiorità numerica del Frosinone gli concede più libertà di pensiero.



Bessa 5,5: galleggia tra la trequarti e la mediana cercando di accendere la luce dell’ombrosa manovra rossoblù. Va al tiro in un paio di occasioni senza creare grossi problemi a Sportiello.



Lazovic 5,5: Prandelli gli ridà fiducia dopo il turno di stop concessogli con il Chievo. Lui si prodiga con generosità, anche quando nella ripresa viene spostato terzino. Ma i risultati non sono sempre quelli sperati



Sanabria 6: dimostra di essere un giocatore completo sfiorando il gol su punizione a metà primo tempo e di testa ad inizio secondo. Quando capisce che i compagni non lo servono come vorrebbe va in prima persona alla ricerca di palle giocabili finendo inevitabilmente per latitare in zona gol.



Kouamé 5: lo schema iniziale a tre punte lo costringe inevitabilmente a defilarsi finendo per disennescarne gran parte del potenziale di cui dispone. Nel secondo si accentra al fianco di Sanabria ma appare comunque fumoso e confusionario.

(dal 33’ st Dalmonte 5,5: rispolverato da Prandelli nel finale mette in campo tanto frenesia che lo porta a sbagliare cose anche semplici. Non sempre la buona volontà basta per far bene).



All. C. Prandelli 5: tre punte per tre punti: l’equazione dell’ex CT non dà il risultato sperato. Dopo il Chievo il suo Genoa impatta anche con il Frosinone, raccogliendo solo due punticini contro le ultime della classe e dimostrando ancora una volta grossi limiti in fase di costruzione del gioco. Mai un lampo, mai una verticalizzazione. Impossibile di questo passo vedere il Grifone volare.