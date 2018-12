Genoa-Atalanta 3-1



Radu 7,5: reattivo quando devia in angolo una deviazione sotto misura di Mancini, miracoloso quando respinge il rigore ad Ilicic. Per poco non gli riesce bis su Zapata.



Biraschi 7: mai in affanno, gestisce le situazioni più intricate con calma olimpica. Ancora una volta è migliore del pacchetto arretrato rossoblù. Capitano in pectore.



Romero 6 azzoppa de Roon dopo tre minuti costringelo al cambio ma beccandosi anche il primo giallo dell’incontro. Causa un rigore discutibile commettendo un’ingenuità evitabile. Nel complesso però non soffre più di tanto.



Criscito 4,5: in costante difficoltà nei duelli con Ilicic, è l’anello debole della retroguardia genoana. Rischia il rigore nel primo tempo per un fallo di mano in area, lo causa ad inizio ripresa venendo anche ammonito.



Romulo 6,5: inizia in maniera piuttosto nervosa e ne risente in lucidità. Poi si tranquillizza e si rivela prezioso soprattutto in interdizione. Suo l’assist che Lazovic trasforma in gol.



Hiljemark 6: prova a mettere ordine nel caotico intreccio di centrocampo, riuscendoci a fasi alterne. Sfiora l’eurogol con una sassata nel recupero del primo tempo.



Veloso 6: il pubblico teoricamente amico non lo vede di buon occhio per via della sua parentela con Preziosi. Eppure lui sembra non curarsi di fischi ed insulti giocando in maniera concentrata e decisa.

(dal 1’ st Rolon 6,5: meno fosforo e più muscoli rispetto al portoghese che sostituisce ad inizio ripresa. Spende un giallo per fermare il connazionale Rigoni lanciato a rete. Grintoso).



Bessa 6,5: qualche buona apertura e un paio di cross con il contagiri. E’ il rossoblù più dotato tecnicamente e quando ha un po’ di spazio ne approfitta per dimostrarlo. Spreca l’occasione per chiudere la gara sparandola addosso a Berisha prima di servire a Piatek l'assist del 3-1.



Lazovic 7: torna al gol dopo due anni di astinenza con un bel tiro al volo che fa esplodere Marassi. Al solito corre molto, sbagliando però l’ultimo appoggio. Se imparasse a fare i cross diverrebbe un gran giocatore.

(dal 37’ st Pereira SV: una buona fuga sulla sinistra resa inutile da un cross sciagurato).

Kouamé 6: solita effervescenza ma con meno incisività del solito. E’ comunque un pericolo costante per difesa bergamasca, pur agendo molto lontano dai sedici metri avversari.

(dal 26’ st Sandro 6: nel concitato finale contribuisce a mantenere lontana l’Atalanta dall’area rossoblù).



Piatek 7,5: due occasioni nel recupero del primo tempo: sulla prima Berisha si supera, sulla seconda lascia il segno, anche grazie all’aiuto involontario di Toloi. Nel finale sbaglia una buona opportunità per poi rifarsi poco dopo. Sempre più capocannoniere e trascinatore del Grifone.



All. C. Prandelli 6,5: il suo tocco su una squadra smarrita comincia ad intravedersi. Soprattutto nelle sostituzioni che consentono al Genoa di non farsi schiacciare da un’Atalanta molto aggressiva. Riporta i tre punti a Pegli dopo oltre 80 giorni dall’ultima volta. Inoltre spezza la serie negativa dei rossoblù nei confronti diretti con Gasperini.