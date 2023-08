Lazio – Genoa: 0-1: nel primo tempo non si sporca neanche i guantoni. Attento nel finale sulle uscite alte.: tiene bene Zaccagni lontano dalle zone pericolose. Cala nel finale sul forcing offensivo della Lazio (dal 39’s.t. Martin sv): insieme al compagno di reparto francobolla Immobile senza concedergli nulla.: granitico in marcatura. Mai fuori posizione. Un muro contro cui sbatte tutto l’attacco della Lazio.: sfiora l’eurogoal al 10’. Nei 4 dietro è il migliore: non si fa quasi mai saltare nell’1vs1.: soffre soprattutto nel primo tempo le accelerazioni di Felipe Anderson e le sovrapposizioni di Lazzari.: buono il lavoro di interdizione: morde i piedi di Luis Alberto e Kamada costringendoli spesso all’errore.: importante il suo lavoro di raddoppio per togliere spazio a tutta la catena di sinistra della Lazio. (dal 24’ s.t.: prosegue il lavoro di copertura del compagno e con la stessa efficacia): si accende solo a tratti. Molto più incisivo quando ripiega a centrocampo per bloccare l’azione di Cataldi. (dal 24’ s.t.: si fa vedere poco. Gioca pochissimi palloni): spesso si schiaccia troppo su Casale, che nel gioco aereo lo sovrasta. Quando invece riesce a ritagliarsi lo spazio sulla trequarti si rende molto più pericoloso. (dal 93’s.t+3: col primo pallone buono dopo 3 minuti prende le misure. Col secondo punisce la respinta corta di Provedel. Cinico, come un vero animale d’area di rigore. (dal 24’ s.t.: non riesce a tenere su il pallone per aiutare la squadra ad uscire dal forcing avversario)All.: la sua squadra si chiude bene in difesa tagliando gli approvvigionamenti a Immobile e colpisce alla prima occasione. Furbizia e concentrazione, le armi su cui il Genoa dovrà costruire la salvezza