non è mai impegnato seriamente dagli attaccanti del Torino. Si arrende solo sulla gran botta di Radonjic, che regala i tre punti ai granata, sul quale non riesce a opporsi.buona la sua prestazione in fase difensiva, dove riesce a contenere bene gli avversari. Non è un caso che Radonjic riesca a sfondare solamente quando Sabelli è stato sostituito.(Dal 36’ s.t.).buona la sua prestazione al centro della difesa. Sempre attento e concentrata, se la cava bene anche contro Zapata.: impiega qualche minuto a entrare davvero in partita, nelle prime battute appare un po’ troppo incerto, poi con il passare del tempo la sua prestazione migliora dal punto di vista della qualità.: in fase difensiva è agevolato dal fatto che Bellanova sia troppo macchinoso ogni volta che ha la palla tra i piedi. Si limita a tenere a propria posizione.: si limita più che altro alla fase difensiva.: più che da regista agisce da frangiflutti davanti alla difesa riuscendo a interrompere diverse azioni avversarie e a recuperare un buon numero di palloni.(Dal 36’ s.t.: si fa saltare troppo facilmente da Radonjic nell’azione del gol granata).: buona la prestazione del centrocampista olandese che fa valere la propria grande esperienza in mezzo al campo.(Dal 13’ s.t.da segnare un cartellino giallo per un fallo su Seck e poco altro)non una gran giornata per il trequartista ucraino che non riesce praticamente mai a entrare in partita, non a caso a inizio secondo tempo Gilardino lo richiama in panchina.(Dal 13’ s.t.è sua l’unica conclusione verso la porta di Milinkovic-Savic): è l’unico del fronte offensivo del Genoa che prova a inventare qualcosa e che dà l’impressione di poter mettere in difficoltà la difesa del Torino.: viene del tutto annullato da Buongiorno e non riesce praticamente mai a entrare in partita. Non una serata facile per l’attaccante italo-argentino.(Dal 29’ s.t.meglio del compagno che sostituisce).: il suo Genoa dà l’impressione di accontentarsi del pari sin dalle prime battute e alle fine viene battuto proprio nel finale. Troppo timida la sua squadra.