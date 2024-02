Genoa, le pagelle di CM: Retegui da cineteca, Messias tarantolato

Marco Tripodi

Genoa-Udinese 2-0



Martinez SV: un solo brivido: la traversa scheggiata da Lucca sullo 0-0. Per il resto si gode lo spettacolo offerto dai suoi compagni da una postazione di assoluto privilegio.



De Winter 6,5: pochi interventi in una serata relativamente tranquilla. Ma tutti precisi e puliti come i tagli di un chirurgo.



Bani 7: toglie il fiato a Lucca, comprendendo con anticipo le intenzione del centravanti toscano. E sigla il raddoppio con un'incursione da centravanti. Ban Basten!



Vasquez 7: nel primo tempo sfiora due volte il gol. Ma prima Okoye e poi il palo gli negano la gioia. In difesa è la solita garanzia.

(dal 9' st Vogliacco 6: gioca quasi un tempo ma quando la gara è ormai in ghiaccio).



Sabelli 6,5: il suo dirimpettaio è il gigantesco Zemura, uno che mette paura soltanto a guardarlo. Lui però non si fa intimorire e non potendo competere a livello fisico lo prova a impensierire con scaltrezza e velocità. Riuscendo a pieno nell'intento.



Messias 7,5: letteralmente scatenato, mette a ferro e fuoco la difesa dell'Udinese, sbriciolandola ogni volta che decide di partire palla al piede. Gli manca soltanto il gol che sfiora in almeno un paio di occasioni.

(dal 33' st Malinovskyi SV: il fatto che uno come lui passi trequarti della partita in panchina la dice lunga sulla qualità dell'organico e delle alternative a disposizione di Gilardino).



Badelj 7: gioca sempre, o quasi, di prima, accelerando la manovra rossoblù senza dare ai rivali bianconeri neppure il tempo di ipotizzare cosa stia pensando di fare. Esce tra la meritata standing ovation del Ferraris.

(dal 42' st Strootman SV: pochi minuti gli bastano per andare a un passo alla rete del 3-0 con una sassata dal limite)



Frendrup 7: caparbio e tenace. Anche se poco appariscente non molla mai un centimetro. E va pure vicino a gol con un tiro a giro che lambisce il palo. Clonatelo.



Martin 7: gioca probabilmente la sua miglior partita da quando è al Genoa, spingendo come un dannato senza risparmiarsi in copertura. Dai suoi piedi nasce il cross, poi sporcato, che Retegui catapulta in fondo alla rete.



Gudmundsson 7: dopo un paio di partite opache, torna a essere l'artista che ha ammaliato il Grifone nella prima parte di stagione. Pennella per Bani la palla del raddoppio e sfiora a più ripresa il centro personale. Magico.



Retegui 7,5: sembra sonnecchiare, apparendo a volte un po' avulso dal gioco della squadra. Ma, da vero bomber, alla prima palla utile, lascia il segno. E lo fa nella maniera più spettacolare possibile. Ma davvero in giro c'è chi pensa che sia sopravalutato? L'impressione, casomai, è l'esatto opposto.

(dal 33' st Ekuban 6: anche in una partita virtualmente già chiusa, entra con la solita garra e sfiora subito anche il gol. Encomiabile)



All. A. Gilardino 7: il suo Grifone ci mette un po' a carburare. Ma appena il motore si scalda per l'Udinese non ci sono più speranze. Il Genoa domina la gara molto di più di quanto non dica il risultato finale. Appello alla dirigenza: fategli firmare il rinnovo prima che sia troppo tardi.