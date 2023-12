non irreprensibile sul gol di Guendouzi, reattivo sul diagonale di Pedro e sull'iniziativa di Immobile.contiene bene Pedro che nel complesso gli scappa soltanto un paio di volte.(dal 38' st: entra con la voglia di spaccare il mondo ma rimedia solo un ammonizione e un rigore reclamato).anche in un Genoa imbottito di seconde linee per lui non esiste riposo, né tanto meno astensione dalla battaglia. Baluardo e trascinatore.(dal 24' sttiene bene di fronte alle rapide ripartenze della Lazio)prova di personalità per il giovane uruguaiano che non si limita a difendere ma, specialmente nel secondo tempo, prova anche ad impostare.(dal 17' st: Gilardino lo butta dentro per garantire più profondità alla manovra rossoblù. Ma l'intento resta tale).esordisce con uno svarione con cui regala a Pellegrini la palla da cui scaturisce il vantaggio laziale. Errore fatale che non viene riscattato.più calci agli avversari che al pallone per il biondo norvegese che difetta in qualità ma non in quantità.: la sua voglia di mettersi in mostra dopo tanta panchina sfocia troppo spesso in frenesia e precipitazione. Irruento e poco lucido.un paio di buoni spunti, un tiro che termina alto e tanta, tanta corsa. Se era un test per sondarne l'affidabilità è stato senz'altro superato. Cala alla distanza.più contenimento che spinta per il laterale spagnolo, comunque prezioso in fase difensiva.: capitano di serata, agisce a cavallo delle linee raccordando attacco e centrocampo. Ma non avendo i piedi del trequartisti non fa esattamente una bellissima figura.(dal 17' st: a sorpresa, malgrado domenica sarà squalificato, gioca soltanto l'ultima mezzora. Troppo poco per replicare le magie delle ultime due partite).Gilardino gli concede la possibilità di mettere minuti nelle gambe dopo il lungo stop. Lui, pur appesantito, cerca con insistenza il gol, andando alla conclusione ogni volta che può e mettendo in costante allarme la retroguardia laziale. Esce lui e il Genoa non tira più.(dal 24' stin venti minuti non la vede semplicemente mai)ricorre a un turn-over estremo che è quasi una dichiarazione di non belligeranza. Eppure, dopo l'inizio shock, il suo Grifone prova davvero a spennare l'Aquila biancoceleste. L'impressione è che con un pizzico di coraggio e consapevolezza in più la qualificazione non sarebbe stata una chimera. Peccato.