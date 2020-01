Genoa-Roma 1-3



Perin 5: oltre al portiere per una sera veste anche i panni del playmaker, nel senso che spesso le azioni del Genoa partono dai suoi piedi. Ma è proprio da un suo maldestro rinvio che la Roma dà il là all’azione che chiude la contesa.



Biraschi 6: capitano per una sera, è sfortunato nell’occasione dell’autogol. Ha comunque il merito di non demoralizzarsi e continuare la sua gara senza contraccolpi.



Romero 4,5: prova a francobollare Dzeko ma il bosniaco lo surclassa con tecnica e fisico, asfissiandolo di continuo e impedendogli anche di far partire la manovra dei rossoblù. Da un suo svarione nasce la terza rete romanista. Completa la serataccia con l’immancabile cartellino.



Goldaniga 6,5: a vederlo giocare non si capisce come possa essere appena alla seconda apparizione in campionato. Puntuale e pulito nelle chiusure, sfiora anche il gol in proiezione offensiva.



Ghiglione 5: sua la prima ghiotta occasione del Genoa ma l’inzuccata verso Lopez è debole e centrale. Specchio di una gara giocata senza iniziativa né cattiveria. Copia sbiadita del bel giocatore ammirato fino a qualche settimana fa.



Cassata 5,5: alterna cose apprezzabili, come la discesa che costa il giallo a Veretout, a svarioni da brividi che potrebbero costare cari al Grifone.

(dal 25’ st Favilli 6: entra per fare a sportellate con la rocciosa difesa romanista ma dopo appena 5’ dal suo ingresso i giallorossi trovano il terzo gol che spegne anche le velleità di rimonta dei rossoblù).



Schone 6: sonnecchia per un tempo poi illumina la scena fornendo a Pandev l’assist per la rete che riapre la partita. Nella ripresa alza un po’ il ritmo e con esso salgono anche i giri della squadra.



Sturaro 5:fin troppo aggressivo e frenetico, finisce spesso per pagare dazio alla propria irruenza perdendo in lucidità.

(dal 45' st Radovanovic SV)



Barreca 5,5: nel primo tempo è praticamente un birillo che Under salta ogni volta che vuole. Si ridesta nella ripresa, spingendo con più convinzione e limitando al contempo il turco ormai in riserva.



Pandev 6,5: gli basta una palla per lasciare il suo segno sul tabellino. Ennesima prodezza di una carriera infinita che suo malgrado si rivela vana. Nel recupero solo una grande parata di Lopez gli nega la doppietta personale.



Sanabria 5,5: ex di turno, si danna l’anima per far salire la squadra e creare qualche grattacapo alla linea arretrata della Roma. In sostanza però non tira mai in porta. Cosa che per un centravanti non è proprio il massimo della vita...

(dal 41' st Agudelo SV: da nuovo fenomeno rossoblù a desaparecido a cui viene concesso solo qualche scampolo di gara nel giro di qualche settimana. Ennesimo mistero genoano)



All. D. Nicola 5,5: il suo andamento sembra riflettere in maniera preoccupante quello di chi l'ha preceduto. Dopo l'esordio vincente con il Sassuolo, rimedia la seconda sconfitta consecutiva ma ha differenza di Verona almeno stasera il suo Genoa ha lottato e sfiorato la rimonta, soprattutto nella ripresa. Alla fine lo condannano gli episodi (autogol e svarione di Perin) ma anche la scarsa incisività sotto porta dei suoi attaccanti.