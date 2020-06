GENOA-PARMA 1-4



Perin 5: non del tutto esente da colpe su almeno due delle quattro reti del Parma. Evita comunque un passivo peggiore con almeno due belli interventi.



Romero 4: colpevole su tutti e tre i gol di Cornelius. Evidente il ritardo di condizione ma certi errori, come quello sul raddoppio emiliano, sono da oratorio.



Soumaoro 5: nello scontro tra titani con Cornelius prova senza fortuna ad arginare lo straripante svedese. Regge finchè può, poi crolla anche lui.



Masiello 5: anche lui, solitamente attento e puntuale, si fa travolgere dallo strapotere offensivo del Parma.

(dal 33’ st Barreca SV)



Biraschi 6: opposto ad un Gervinho non in grandissima serata ha il demerito di non approfittarne per creare un po’ di scompiglio lungo la corsia destra limitandosi a svolgere il compito difensivo.



Cassata 5,5: sgomma e tampona mettendo in campo la cattiveria necessaria, non accompagnandola però con altrettanta precisione nelle chiusure e nei passaggi.

(dal 1’ st Iago Falque 6: forse l'unica nota positiva della terribile serata rossoblù. Dimostra subito di avere tanta voglia di rivincita dopo tanto tempo passato ai box. Trasforma il rigore che regala l’illusione della rimonta).



Schone 5: rari lampi di classe, come la serpentina che a metà primo tempo porta scompiglio nella difesa emiliana, alternati a lunghe fasi di buio. Da un suo buco nasce il terzo gol ospite. Poi si procura il secondo rigore di giornata.



Sturaro 6: alla faccia di chi dopo il lockdown lo accusava di aver messo su peso, dimostra viceversa di non aver perso passo e grinta. Uno dei pochi genoani che corre e non cammina. Si procura il rigore che Criscito spreca.



Criscito 5: fallisce il secondo rigore in stagione (e in carriera). Più che l’errore dagli 11 metri sulla sua prova pesa però soprattutto la facilità con cui Hernani lo punta e spesso lo salta. In difficoltà, esce claudicante ad inizio ripresa.

(dal 13’ st Behrami 6: dentro a gara ormai virtualmente chiusa, fa quel che può).



Pandev 5: lo si vede per la prima volta al 5’ della ripresa, quando impegna Sepe con un tiro centrale. Segno di come anche per lui la forma migliore sia ancora molto lontana.

(dal 21’ st Pinamonti 5,5: tanto movimento, ma poco costrutto per il giovane centravanti che non segna da un girone intero).



Favilli 5: con Sanabria KO Nicola affida a lui il ruolo di spalla di Pandev. Spizzica un paio di palloni verso la porta di Sepe senza creare mai grossi problemi al portiere ospite.

(dal 23’ st Destro 6: due tentativi aerei che non inquadrano lo specchio. Ma se non altro ci prova).



All. D. Nicola 4,5: il ritorno in campo 107 giorni dopo l'ultima volta è un incubo; la bella squadra ammirata prima della sosta un lontano ricordo. Di fronte ad un Parma arrembante ed aggressivo, il Grifone oppone una flebilissima resistenza subendo una lezione molto pesante. Colpa di una condizione atletica ancora deficitaria ma assolutamente da ritrovare già a partire dalla trasferta di sabato a Brescia.