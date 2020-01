Hellas Verona-Genoa 2-1 (primo tempo 0-1)



Perin 6,5: nonostante i due gol subiti, tiene in partita i suoi con grandi prodezze.



Biraschi 6: prova a dare la scossa grazie alle sue falcate sulla fascia. Buona la fase difensiva.



Romero 4,5: brutta giornata per lui. Zaccagni e Verre fanno quello che vogliono. Distratto e impreciso nelle giocate.



Criscito 5: prova a fare il suo, ma nel secondo tempo perde anche lui la concentrazione.



Ankersen 5,5: qualcosina in più rispetto ai compagni ma non abbastanza per la sufficienza. Poca grinta e poca corsa, soprattutto quando servirebbe aria alla manovra.



Cassata 6: cerca di proporsi, ma come il resto della squadra, nel secondo tempo crolla e si toglie dalla manovra dei suoi.



Schone 6: senza infamia senza gloria, gioca dei buoni primi 20', ma si spegne progressivamente. Doveva sicuramente essere più propositivo.

(dal 8' s.t. Behrami 5: non entra praticamente mai in partita e la sua presenza è quasi nulla. Male.)



Sturaro 6: cerca di farsi vedere e di lottare con il centrocampo avversario. Troppo compassato.



Barreca 6,5: uno dei pochi che ci crede fino alla fine. Prova a servire i compagni d'attacco e ad inserirsi negli spazi, anche se spesso si scontra con il muro avversario.



Pandev 6: meglio il primo tempo, anche se poi la stanchezza fa da complice.

(dal 14' s.t. Favilli: s.v.)



Sanabria 6,5: trova il gol del momentaneo vantaggio e gioca un ottimo primo tempo. La ripresa lo vede sparire un poco dall'azione offensiva, ma la colpa è minima: troppi pochi palloni ricevuti.

(dal 30' s.t. Agudelo: s.v.)



ALL.: Nicola 5,5: Genoa che parte bene ma inspiegabilmente nel secondo tempo crolla sotto le maglie avversarie. I cambi probabilmente dovevano essere fatti prima, per dare una scossa in più alla squadra.