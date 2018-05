Benevento-Genoa 1-0



Lamanna 6: un solo intervento, ma decisivo: quello su Viola nel secondo tempo



Biraschi 6,5: uno dei migliori della retroguardia: difensore elegante e polivalente, in grado di disimpegnarsi bene anche sulla fascia



El Yamiq 5,5: bene per 70 minuti, ma nel finale sbanda come tutta la retroguardia del Genoa



Izzo 5: la centesima presenza in rossoblù non è memorabile. Rientra in campo dopo diverso tempo e il periodo di inattività si è fatto sentire



Rosi 6: parte dall'inizio, ma senza aver potuto fare riscaldamento perché al suo posto avrebbe dovuto giocare Lazovic. E dopo meno di mezzora si fa male



(dal 28' Spolli 6: tiene bene Diabaté, almeno fino a quando anche lui non è costretto ad abbandonare il campo per infortunio)



(dal 67' Salcedo 6: tiene in apprensione Sagna, anche se non riesce quasi mai a superarlo in velocità)



Bertolacci 5,5: la qualità c'è, ma non sempre riesce a metterla al servizio della squadra



Cofie 6: giocatore di gran sostanza: tiene in piedi il centrocampo, anche nel momento di maggior difficoltà per i rossoblù



Hiljemark 6: da mezzala fa fatica perché gli spazi sono intasati. Meglio, molto meglio quando si sposta sulla fascia



Omeonga 5,5: attento dietro, meno quando si tratta di dover accompagnare l'azione



Medeiros 5,5: si muove bene tra le linee, sembra sempre sul punto di trovare il colpo giusto per sbloccare la contesa, ma alla fine esce dal campo senza lasciare il segno



(dal 56' Rossi 6,5: disegna calcio, regali giocate di alta classe: avrebbe meritato il gol)



Lapadula 5,5: si divora due buone occasioni, il simbolo di un'annata al di sotto delle aspettative





All. Ballardini 6: non poteva proprio chiedere di più a una squadra priva di stimoli e soprattutto di tantissimi titolari. Il Genoa tiene quasi per 90 minuti e non poteva fare di più