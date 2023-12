: trafitto nell’unico vero tiro in porta confezionato dal Monza. Incolpevole.: solido e concentrato, sembra giocare con grande sicurezza e senza condizionamenti. Bravo nel contenere Ciurria, sembra però appena in ritardo in occasione del gol di Mota.: prestazione dai due volti: attento ed efficace in fase difensiva, spreca però una clamorosa palla gol immediatamente dopo la rete di Mota.: prova sufficiente in cui – soprattutto nel primo tempo – si disimpegna con buona sicurezza in considerazione della scarsa pressione monzese.: prestazione più che positiva. Percorre diverse volte la fascia segnalandosi per intraprendenza e lucidità, soprattutto nel secondo tempo: suoi gli assist non trasformati da Retegui e Badelj.(43’ st: manca di pochissimo una deviazione sottoporta nella prima frazione; nella ripresa non è piazzato adeguatamente nell’azione decisiva.Frendrup 6: grande lavoro di quantità contro Pessina e Gagliardini, ma poca incisività nel supportare i tre giocatori offensivi.Haps 6: partita intensa in cui si dimostra attento e puntuale nel contenere l’avversario di turno, in particolare Colpani.(33’ st: dopo un primo tempo piuttosto anonimo si riscatta nella ripresa, quando crea qualche pericolo sia in fase di costruzione che come terminale offensivo. L’impressione è che con una migliore condizione potrà essere ben più determinante(33’ st: torna titolare ad un mese dall’ultima sfida di campionato: comprensibilmente non ha la brillantezza e l’estro di qualche settimana fa, anche se paradossalmente cresce sotto il profilo dell’intensità nel finale di gara.: fa valere la sua fisicità creando diverse sponde per i compagni, ma a conti fatti spedisce alle stelle la più favorevole delle opportunità per sbloccare il risultato.: sceglie una più prudente difesa a 4 per contenere il Monza: l’obiettivo è conquistare punti, impresa possibile fin quasi al termine della gara. Gli alibi ci sono – tanti giocatori in condizioni non brillanti, errori macroscopici sottoporta – ma forse avrebbe potuto cambiare qualche interprete con più anticipo.