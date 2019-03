Parma-Genoa 1-0



Jandrei 6: buon esordio per il portiere rossoblu; interviene su Dimarco nel primo tempo



Criscito 6,5: marca stretto Siligardi e prova anche a spingersi in attacco



Zukanovic 6: lotta infinita con Inglese, più di una volta interviene pulito sul centravanti crociato



Romero 6: sfrutta la sua velocità per fermare Gervinho quando prende palla



Pereira 6: sul lato destro il Parma attacca poco visto che Gervinho spesso si accentra



(Dal 40’ s.t. Lapadula sv)



Bessa 6: pericoloso più di una volta; sfiora il gol nel primo tempo con un diagonale



(Dal 29’ s.t. Rolon 5,5: non riesce a dare il suo contributo in fase offensiva)



Radovanovic 5,5: si prende un giallo inutile e soffre la fisicità di Kucka



(Dal 35’ s.t. Pandev sv)



Lerager 6: tanta corsa e buoni spunti in mezzo al campo



Lazovic 5,5: Dimarco copre bene la sua posizione e annulla più di una volta i suoi inserimenti



Sanabria 5,5: gioca spesso per la squadra ma quasi mai riesce a girarsi verso la porta avversaria



Kouame 6: buoni spunti in velocità alle spalle della difesa crociata; si guadagna molti calci piazzati





All. Prandelli 6: ex di turno, si presenta a Parma senza paura con la voglia di imporre il proprio gioco