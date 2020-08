poco impegnato ma sempre attento quando è preso in causa.mastino insormontabile in difesa e ottima ripartenza in avanti. Uno dei migliori in campo senza dubbi.peccato per quella leggerezza che è costata l'espulsione e che poteva sovvertire la gara. Per il resto partita giocata a grandi livelli, con sicurezza e tempistiche giuste negli anticipi oltre che ad un bel gol.bene la fase difensiva e propositivo quando la sua squadra si distende. Sulla sua fasce offre tanta fisicità che aiuta anche il lavoro del centrocampo.fa il suo senza però tentare la giocata in avanti che potrebbe dare la superiorità numerica dalle sue parti.partita giocata a grandi livelli. Ogni azione passa dai suoi piedi e offre vari assisst preziosissimi per gli attaccanti. Uno di questi anche vincente.fa bene a sportellate con i centrocampisti avversari, sporcando le traiettorie delle azioni.prezioso lavoro in entrambe le fasi e anche uomo assisst da fermo grazie al suo piede delicato.(dal 83'deve abbandonare il campo per infortunio. Peccato, perché aveva sino a quel punto in modo positivo.(dal 23' p.t.entra a ritmi bassi ma nel corso dei minuti trova la sua posizione e gioca sicuramente meglio.)assisst e tanta voglia di proporsi in avanti su ogni azione. Lavoro molto prezioso.(37' s.t.migliore in campo. Sempre nel punto giusto una vera spina nel fianco per la difesa avversaria. Regala praticamente lui la gioia della salvezza.(dal 19' s.t.entra dopo l'espulsione del compagno, per dare fiato alla squadra.)squadra messa benissimo in campo e cambi fatti al momento giusto. Salvezza meritata in questa gara.