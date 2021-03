Parma-Genoa 1-2



Perin 6,5: impreciso nei rinvii con i piedi, tra i pali una gran parata su Brugman



Masiello 6: si fa nettamente superare da Kucka nel gol di Pellè, meglio nella ripresa



Radovanovic 6: prova in tutti i modi a fermare Pellè e spesso vince duelli importanti



Criscito 6: dalla sua fascia nasce il gol del vantaggio crociato poi contiene le avanzate del Parma



Zappacosta 6,5: cross continui sulla destra e tante azioni propositive; assist vincente per Scamacca



Zaijc 6,5: buoni tocchi in regia per l’inizio delle azioni rossoblu



(Dal 45’ s.t. Rovella sv)



Badelj 6: tanta sostanza in mezzo al campo e diversi palloni recuperati



Strootman 6: fisico e muscoli a centrocampo ma poco spazio in zona gol



(Dal 22’ s.t. Biraschi 6: aiuta i compagni a portare a casa un risultato importante)



Czyborra 5,5: gioca spesso nella parte di campo del Parma e si fa vedere negli ultimi venti metri ma sbaglia diversi disimpegni



(Dal 1’ s.t. Pjaca 7: entra e il Genoa cambia pelle; sprinta sulla fascia)



Destro 5,5: ha l’occasione di colpire a rete di testa ma spedisce il pallone a lato



(Dal 20’ s.t. Behrami 6: ferma diverse ripartenze del Parma)



Shomudorov 5: qualche sponda verso i compagni ma poco incisivo sotto porta



(Dal 1’ s.t. Scamacca 8: una doppietta da grande attaccante che stende il Parma)





All. Ballardini 7: risolve la partita con i cambi, il Genoa ritorna alla vittoria