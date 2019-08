Genoa-Imolese 4-1



Radu SV: un tiro subito, un gol. Ma le sue responsabilità nel frangente sono praticamente nulle. Per il resto si limita a guardare.



Romero 5,5: appare un po’ svagato pur di fronte ad una batteria di punte che raramente è in grado di portare pericoli.



Zapata 6: guida la difesa senza problemi, concedendosi qualche sortita offensiva potenzialmente pericolosa in occasione dei calci piazzati.



Biraschi 6: spostato inaspettatamente a sinistra, lui che predilige l’altra fascia, approfitta della serata relativamente tranquilla per prendere confidenza con un ruolo che potrebbe vederlo spesso protagonista in stagione.



Ghiglione 7: appare il rossoblù con più voglia di mettersi in mostra. Dinamico e propositivo in fase di appoggio, favorisce il raddoppio rossoblù e timbra il 3-0. Se Andreazzoli voleva delle risposte da lui certamente le ha ottenute.



Lerager 6,5: dialoga bene con il connazionale di reparto e non solo perchè parla la sua stessa lingua.



Schone 7: gli occhi dei tifosi del Grifo (e non solo) sono tutti su di lui. Il principe danese risponde con una prova lineare e semplice, senza fronzoli ma con tanta sostanza concedendosi di tanto in tanto qualche tocco di gran classe. Suggella la festa rossoblù con una bella punizione-gol. (dal 35’ st Romulo SV: dentro nel finale per concedere a Schone la meritata standing ovation).



Saponara 6,5: bagna l’esordio in rossoblù con un gol facile facile. Ma anche con un infortunio che lo costringe a lasciare il campo dopo appena mezzora di gioco (dal 30’ pt Radovanovic 6: gioca un’ora, quando però la gara è ormai virtualmente, chiusa senza pigiare troppo il piede sull’acceleratore).



Criscito 6,5: è suo il primo gol ufficiale della stagione. Non contento serve diverse palle interessanti ai compagni che però non vengono mai colte a dovere.



Kouame 5: molto dinamismo, come da caratteristiche personali, ma poco costrutto. Arriva spesso in ritardo sui molti inviti dei compagni, sprecando diverse potenziali palle-gol (dal 29’ st Favilli SV: un quarto d’ora abbondante per mettere un po’ di benzina nel motore in vista di una stagione che dovrebbe essere per lui quella del rilancio).



Pinamonti 6,5: si procura il rigore che sblocca il risultato, serve a Ghiglione la palla del 3-0, coglie una traversa clamorosa a metà ripresa. Punto di riferimento offensivo dei suoi per quasi un’ora, cala nel finale.





All. Andreazzoli 6,5: il rigore dopo tre minuti risolve il più grosso dei problemi, quello di sbloccare il risultato. Poi il suo Genoa va sul vellutto facendo a tratti vedere anche buone trame di gioco. Resta qualcosa da registare in difesa in vista di avversari ben più probanti dei pur generosi romagnoli.