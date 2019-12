Genoa-Sampdoria 0-1



Radu SV: l’unica palla che tocca è quella che deve raccogliere in fondo al sacco. Purtroppo per lui è anche quella che decide il 119° derby.



Biraschi 6,5: ha il compito di seguire come un’ombra il pericolo pubblico numero 1 Quagliarella da quando entra in campo a quando va sotto la doccia. E’ l’ultimo ad alzare bandiera bianca.



Romero 6,5: mette in campo tutta la garra di cui dispone, rimediando il consueto cartellino. Prova anche a proporsi in avanti ma non scarsa fortuna.



Criscito 6: si prende Ramirez cercando di limitarne la verve. Lo fa con mestiere ed esperienza. Impegna Audero su punizione.

(dal 43’ st Cleonise SV: due minuti più recupero giusto per rimediare un'evitabile ammonizione)



Ghiglione 4,5: è il primo a finire sulla lista dei cattivi dopo appena 8’. Forse anche per questo appare più timido del solito in fase di spinta. Dal suo errore nasce il gol che manda il Grifone all’inferno.



Radovanovic 6: battitore libero davanti alla difesa, rincula spesso per aiutare Criscito nel raddoppio su Ramirez. Tocca un’infinità di palloni, non sempre in maniera impeccabile ma fa comunque sentire la sua presenza.



Cassata 5,5: corre, copre, picchia e nel caso va anche alla conclusione. Insomma, prova a fare un po’ di tutto senza tuttavia eccellere in nulla.



Pajac 5,5: dopo un buon primo tempo nel quale appare l’unico in campo in grado di creare qualcosa con le sue sortite, si spenge all’improvviso dopo il riposo.

(dal 21' st Ankersen 6: inizia con buon piglio, poi anche lui, nonostante sia più fresco degli altri, alla lunga si fa contagiare dal grigiore generale)



Schone 5: Motta ne avanza il raggio d’azione proponendolo come fionda per i due centravanti. Lui però non sembra trovarsi troppo a sua agio nell’inedito ruolo, giocando in maniera fin troppo elementare.

(dal 26’ st Jagiello 6: mezzo tempo a mettere un po’ d’ordine nella mediana rossoblù)



Sanabria 6: il forfait improvviso di Sturaro gli regala un’inaspettata vetrina nella gara più importante dell’anno. Prova a sfruttare l’opportunità mettendoci voglia e dinamismo, ma commette troppi errori.



Pinamonti 5: non crea un pericolo che sia uno, nemmeno potenzialmente. Certo che il gioco della squadra, che lo cerca raramente, non può aiutarlo ad emergere dall’anonimato. Tenta il golazo nel finale con una rovesciata che termina abbondantemente fuori.



All. T. Motta 5: la perdita di Sturaro prima del fischio d’inizio è l’ennesima tegola su una squadra già dimezzata da infortuni e squalifiche. Non bastasse questo ci si mette l’erroraccio di Ghiglione a guastargli del tutto la serata. Sarà anche poco fortunato ma la sua media punti dopo otto giornate è da retrocessione diretta.