GENOA-ATALANTA 3-4



Marchetti 5: quarto gettone stagionale per il portiere veneto che passa un pomeriggio che definire difficile significa far ricorso agli eufemismi.



Masiello 6: pericolosissimo in avvio quando, lui che non segna da una vita, sfiora il gol proprio contro la sua ex Dea. Per il resto cerca di limitare i danni al cospetto di una squadra scatenata per un'ora abbondante.



Radovanovic 4,5: capitano di giornata, prova in qualche modo ad arginare la strapotenza di Zapata. Missione pressoché impossibile, soprattutto se i compagni non fanno molto per dargli una mano. Gli va meglio nella ripresa con Lammers, che è tutta un’altra cosa.



Onguené 5: prima da titolare per il franco-camerunense che aveva debuttato in A proprio un girone fa a Bergamo. Se voleva guadagnarsi il riscatto difficilmente ci sarà riuscito.



Ghiglione 5,5: non può spingere come può, schiacciato dall’esuberanza bergamasca, adattandosi ad agire solo in fase di contenimento. Caratteristica che non gli appartiene. E si vede.

(dal 12’ st Portanova 6: terzo spezzone di gara in rossoblù per l’ex Juve che si segnala per un tentativo di gol alla Recoba che però non sorprende Gollini).



Zajc 5: unico titolare di una linea mediana totalmente ridisegnata per l’occasione da Ballardini, si comporta esattamente come i suoi compagni, limitandosi alla passività di fronte alla straripanza nerazzurra.

(dal 1’ st Pandev 7: bagna quella che quasi certamente sarà la sua ultima apparizione interna con un club siglando freddamente il rigore del raddoppio genoano e fornendo a Shomurodov l'assist del 3-4. Inutile sottolineare quanto mancherà a tutti i calciofili).



Rovella 5,5: conferma di avere un’ottima personalità, andandosi spesso a prendere le battute dei calci piazzati. Buone le intenzioni, meno le realizzazioni.



Melegoni 5: scalda subito i guanti di Gollini facendo intuire tutta la sua voglia di campo dopo tante settimane passate in panchina. Anche lui però viene travolto dallo tsunami bergamasco.

(dal 33’ st Ebongue SV)



Cassata 5: spaesato e sconsolato, per trequarti d’ora vede avversari passare da tutte le parti.

(dal 1’ st Caso 6,5: dimostra di aver buoni numeri, soprattutto palla al piede, movimentando un pomeriggio anonimo in zona offensiva per il Grifone. Peccato averlo visto pochissimo in stagione).



Pjaca 5,5: nel primo tempo prova a fungere da collante tra i reparti, con scarsissimi risultati. Dopo il riposo si sposta sull’esterno, mettendoci voglia e intensità ma non molto altro.



Destro 5: dargli un voto è davvero difficile visto che in 45’ i palloni che tocca si contano in meno di una mano.

(dal 26’ st Shomurodov 7: entra e segna alla sua maniera: rubando palla e tempo all’avversario e piazzando un sinistro imparabile. Gesti già visti con Verona e Spezia. Praticamente un marchio di fabbrica. Si ripete nel finale salendo a sette reti in stagione. Mica male per un ex sconosciuto).



All. D. Ballardini 6: il suo Genoa, che il proprio dovere in questo campionato lo ha già fatto, ha il grande merito non solo di non abbattersi dopo un primo tempo sciagurato ma prova pure a riaprire una gara che resta clamorosamente incerta fino all'ultimo. Un regalo a chi spesso lo critica accusandolo di non saper far divertire.