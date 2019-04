Spal-Genoa 1-1



Radu 6,5: salva con un prodigio su colpo di testa di Floccari, mentre nulla può sull'incornata di Felipe. Si rende protagonista anche di diversi altri interventi di spessore, nonostante gli errori in uscita, che confermano il potenziale enorme di questo ragazzo.



Gunter 6: prestazione senza spunti, con Prandelli che decide di sacrificarlo alla fine del primo tempo per inserire un altro attaccante e provare la rimonta.



(dal 1' s.t. Lapadula 7: dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo trova la rete del pareggio grazie al suo istinto da bomber.



Romero 6,5: tiene a bada Petagna senza soffrire praticamente mai e si rende autore di un salvataggio determinante su Kurtic, con il pallone allontanato quando sembrava ormai destinato ad insaccarsi alle spalle di Radu.



Zukanovic 6: ordinato, valere la propria esperienza in un momento davvero delicato per la squadra che aveva bisogno disperato di fare punti.



Lazovic 6: avvio di partita molto frizzante dell'esterno genoano che arriva pericolosamente alla conclusione già nei primi minuti e fa ammonire Felipe dopo un'ottima giocata sull'out di destra. Si spegne con il passare dei minuti, anche a causa dell'atteggiamento della squadra, che inizia ad abbassare il baricentro concedendosi al possesso palla della Spal.



Lerager 6: sempre presente, Prandelli lo sposta a destra e sinistra e riesce sempre a dare sostegno al resto della squadra. Radovanovic 6: prestazione muscolare del mediano ex Chievo che cerca di aiutare la linea difensiva e offrire un contributo grazie alla sua forza fisica.



Mazzitelli 5,5: sfortunato. Dopo quaranta minuti deve lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Nello spezzone di gara che ha giocato si è dimostrato timido ed impacciato, ma i tanti problemi fisici hanno giocato un ruolo purtroppo determinante nella sua stagione.



(dal 40' p.t. Rolon 5,5: entra a freddo e paga il momento difficile della squadra. Non ha grosse responsabilità, ma non si concede mai spunti positivi durante il corso della partita).



Criscito 5,5: Lazzari è un cliente davvero difficile e riesce a contenerlo soltato a tratti. Prova a compensare i deficit fisici con l'esperienza, ma spesso la velocità dell'esterno della Spal è un fattore.



Pandev 5,5: prova ad aiutare i compagni e sostenere il reparto offensivo, ma non è una delle sue giornate migliori. Nonostante l'impegno e l'esperienza, dopo la rete del pareggio Prandelli preferisce richiamarlo in panchina per farlo rifiatare in vista del rush finale.



(dal 23' s.t. Biraschi 6: dà il suo contributo in fase difensiva andando a limitare Fares che nel primo tempo aveva imperversato sulla fascia sinistra).



Kouame 5,5: ad un passo dal vantaggio dopo una manciata di secondi e poi ancora al quarto d'ora quando colpisce la traversa a due passi da Viviano. Nel corso della ripresa si spegne e non riesce a rientrare in partita.



All. Prandelli 5,5: il suo Genoa è piatto e poco qualitativo. Entra in campo bene, ma col passare dei minuti si spegne. Il pareggio era il risultato minimo da portare a casa e ci riesce, ma dalla Spal alla Spal, il bilancio per Prandelli è tutt'altro che positivo.