Udinese-Genoa 2-0



Radu 5,5: distratto sul tiro di Mandragora che vale il raddoppio, bene su Lasagna poco dopo



Pereira 5: non entra mai in partita, si becca pure il giallo ingenuamente



Romero 5,5: va spesso in difficoltà, l’attacco dell’Udinese lo manda in crisi



Zukanovic 6: l’unico a provarci fino alla fine, sfiora anche il gol



Criscito 5: Pussetto è il suo incubo, non lo vede mai



Lerager 5,5: un fantasma nella prima parte, emerge nella ripresa



Radovanovic 6: le sue conclusioni sono il brivido più grande dell’attacco genoano



Rolon 5: ammonito in occasione del gol dell’1-0, sostituito a fine primo tempo



(dal 1’ s.t. Pandev 6: entra bene in partita, ci prova con alcune incursioni)



Lazovic 5: perde una palla sanguinosa dopo appena 4 minuti, che provoca il vantaggio friulano



(dal 1’ s.t. Bessa 5,5: entra e si fa ammonire, inesperto)



Sturaro 5,5: ci si aspetta di più da uno come lui, non brilla



(dal 25’ s.t. Lapadula 6: pochi minuti a disposizione)



Kouame 5,5: può dare di più all’attacco genoano, non basta





All. Prandelli 5,5: i cambi offensivi non cambiano il corso del match