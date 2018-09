Frosinone-Genoa 1-2



Radu 6.5: vola sul missile di Zampano. Classe 1997 ha il futuro dalla sua parte. Portiere completo e reattivo tra i pali e non solo.



Biraschi 6: pomeriggio relativamente tranquillo contro un reparto d'attacco avversario evanescente. Mantiene calma con un buon senso della posizione.



Spolli 6.5: testardaggine argentina al servizio dei rossoblu. Il terzetto difensivo genoano è il faro per le ambizioni di una squadra solida.



Criscito 6.5: tornato in estate dall'esperienza in Russia. Una vera sicurezza all'ombra della Lanterna. Una risorsa anche per la Nazionale di Mancini.



Caldeira 7: marca Molinaro e galoppa sulla destra senza soste. Motorino instancabile innescato spesso dai compagni.



Cordeiro 6: fa il giusto senza pretendere troppo dalla sua tecnica. Si affida allo scarico semplice per il collega di centrocampo e non sbaglia.



(dal 29' s.t. Mazzitelli 5.5: cresciuto nella Roma non entra con grande lucidità lasciandosi anche ammonire dall'arbitro).



Hiljemark 6.5: essenziale ma preciso in cabina di regia. Quando riceve il pallone i compagni dormono sul soffice cuscino. Discreto pure in fase di transizione negativa.



Lazovic 6: bloccato dall'intraprendenza di Zampano. Chiude però il varco senza timori e si prende i complimenti per la prestazione.



(dal 17' s.t. Zukanovic 6: rispetta i suggerimenti dell'allenatore. Ampia sufficienza per lui).



Pandev 7: il curriculum è da fuoriclasse. Una carriera brillante e gloriosa continua alla corte di Preziosi. Una spina nel fianco continua per i difensori ciociari.



(dal 22' s.t. Pereira 6: i compagni avevano già apparecchiato la tavola in precedenza. Lui entra e non si emoziona).



Kouame 8.5: gioiellino cresciuto nel Cittadella. La Serie B gli ha donato ulteriore coraggio. Confeziona gli assist per le reti di Piatek suggellando una prestazione da applausi. Sfortunato con il doppio palo colpito nella ripresa.



Piatek 9: baciato dalla grazia. Arriva dalla Polonia su suggerimento di Boniek e lascia il marchio anche allo "Stirpe". Doppietta a colpi di pistola e valutazione di mercato che aumenta vertiginosamente.





All. Ballardini 8: conosce Genova più di tanti altri, per il valzer ballato in questi ultimi anni tra esoneri e richiamate del Presidente rossoblu. Un mix apprezzabile tra giovani speranzosi e pedine navigate. Quadratura tattica ai limiti della perfezione per non passare spiacevoli imprevisti.