Radu 7.5: non responsabile sul gol di Mertens, si supera in un paio di circostanze, dimostrando una crescita costante



Biraschi 6: impegna Karnezis dalla lunghissima distanza, si comporta bene da centrale di destra



Gunter 6: colpisce un palo al 37', sfiorando clamorosamente il pari. Qualche errore in impostazione, ma esce bene dal confronto con gli attaccanti del Napoli



Criscito 6.5: salva il risultato dopo 5 minuti sul cross di Callejon, anticipando Milik a pochi passi da Radu. Il migliore dei tre centrali, guidando il reparto con autorevolezza



P. Pereira 6: si vede poco in fase offensiva, troppo impegnato a cercare di tamponare la catena di sinistra del Napoli. Nel finale, però, sfiora il gol in diagonale



Sturaro 4: al 28' colpisce Allan con un fallo inutile da dietro, senza possibilità di prendere il pallone e con l'altissima possibilità di far male. Il rosso che Pasqua commina con il VAR è giustissimo, una sciocchezza assoluta Veloso 6.5: fa bene il suo lavoro, facendo girare bene il pallone, mettendoci i muscoli quando necessario (33' st Radovanovic sv)



Bessa 6.5: ottima gara, rendendosi pericoloso anche in un paio di occasioni. Ci mette il doppio dell'energia dopo l'espulsione di Sturaro (38' st Pezzella sv)



Lazovic 6.5: primo tempo grintoso, ha il merito del tempo d'inserimento perfetto e con la conclusione perfetta per superare Karnezis. Nella ripresa, si dedica di più alla fase difensiva



Kouamé 6.5: diverse giocate interessante, una tecnica palla al piede che gli consente nella prima mezz'ora di rendersi pericoloso in un paio di circostanze. Ha il merito di aprire l'azione del pareggio con una giocata importante tra 3 uomini. Nel secondo tempo, il suo movimento mette in costante difficoltà i centrali del Napoli



Pandev 6.5: grande chance al 7' sul tocco di Kouamé, bravo Karnezis a neutralizzarlo. Al 12' lambisce il palo, in un inizio ad altissima intensità. Sciorina classe fino all'assist meraviglioso per Lazovic che vale il pareggio (17' st Rolon 6: aumenta la pressione, svolgendo bene il suo compito, ma con il suo ingresso il Genoa si abbassa troppo, lasciando campo al Napoli)



All. Prandelli 6.5: sfrutta il momento negativo del Napoli, strappa, meritatamente, un punto al San Paolo e recupera classifica e morale, lasciando ad Ancelotti i fischi dell'impianto di Fuorigrotta