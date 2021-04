Genoa-Spezia 2-0



Perin s.v.: giornata da spiaggia. Gli manca solo la sdraio.

Masiello 6,5: svolge diligentemente il compito affidatogli.

Biraschi 7: all’andata Ballardini inventò Radovanovic centrale di difesa, oggi Biraschi. E che bravo. Non sbaglia praticamente nulla.

Criscito 6: sempre puntuale nelle chiusure. Il capitano c’è sempre quando conta.

Goldaniga 5,5: spaesato in una zona del campo inedita, non poteva essere altrimenti.

Badelj 6: offre una gran palla a Zappacosta che però non viene sfruttata.

Pjaca 5,5: in ombra giocando da mezz’ala.

Strootman 6,5: non è più quello della Roma ma la sostanza è ancora quella. Strappa ad Estevez il pallone che vale il 2-0.

Zappacosta 7,5: ha banchettato sulla propria fascia sul malcapitato Vignali. Non bisogna aggiungere altro.

Destro 5,5: bene quando fa il suggeritore, poi cicca clamorosamente a porta vuota sull’errore di Provedel. (18’ st Shomurodov 6,5: un gran gol che mette in ghiacciaia la partita)

Pandev 6: come un avvoltoio è sempre in agguato. (11’ st Scamacca 7: ha il merito di fare un tap-in semplice e di aprire la gara)

All. Ballardini 7,5: come all’andata sempre pochi concetti ma sempre tanta sostanza per un gioco essenziale. Grande intuito anche nei cambi.