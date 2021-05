Dopo aver conquistato la salvezza con due giornate d’anticipo, domani pomeriggio il Genoa affronterà l’Atalanta, che è in cerca di punti preziosi in chiave Champions League. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, è intervenuto il vice di Ballardini, Carlo Regno. Queste le sue parole.



SULLA SALVEZZA - "E' stata una rimonta complicata, la più complicata da quando sono qui. Riuscire a conseguire la salvezza con due giornate d'anticipo è un grandissimo risultato".



SULLA PARTITA DI DOMANI - "Giocheranno tanti calciatori che hanno giocato poco e che vogliono mettersi in mostra. Ci sono giovani molto interessanti da gustarci".



SUL TECNICO BALLARDINI - "Il nostro lavoro è di squadra. Il nostro gruppo è davvero unito. Ballardini è una persona di un altro livello, con uno spessore diverso".