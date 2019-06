Prima, nel pomeriggio, il messaggio d'addio ai tifosi del Milan, per i quali ha lottato negli ultimi sette anni; poi, in serata, un saluto ai suoi nuovi sostenitori, quelli del Genoa che dal prossimo agosto lo vedranno indossare la casacca del Grifone.



Direttamente dal ritiro della nazionale colombiana con cui sta disputando la Copa America, Christian Zapata ha divulgato ieri un breve video per presentarsi al popolo rossoblù: "Sono molto contento di poter indossare una maglia storica come quella del Genoa. Mando un forte abbraccio a tutti i miei nuovi tifosi. Vamos Genoa!".