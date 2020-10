Tra i calciatori del Genoa positivi al Covid c'è anche Lasse Schone, che fa parlare soprattutto per l'esclusione dalla lista dei giocatori schierabili in campionato. Una scelta della società rossoblù che continua a essere contestata da Revien Kanhai, procuratore del centrocampista danese ex Ajax. "E' stata intrapresa un'azione legale immediata, sono stati violati degli accordi. Lasse è stato trattato in modo scandaloso", afferma Kanhai a VoetbalZone.



Come si legge su Tuttosport, se davvero il giocatore andrà per vie legali, pare difficile - anche a fronte di un aumento del numero dei calciatori impiegabili da ogni singola squadra in serie A causa Covid - che Schone possa essere reintegrato.