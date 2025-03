Getty Images

: non viene molto impegnato, sicuro sui pochi palloni che stimolano il suo intervento. Krstovic batte un bel rigore.: affidabile dietro e apprezzabile davanti, poco dopo l'ora di gioco recupera palla e arma la conclusione di Pinamonti. Poi qualche noia fisica. (: bravissimo su Krstovic, che infatti deve ricorrere ad un rigore per avere spazio per il tiro. La difesa di Vieira è molto solida.: gran prova in marcatura addirittura sul trequartista avversario, Helgason. Duttile, grintoso, pericoloso anche in avanti.

: meno brillante del solito, si fa ammonire con poca lucidità e salterà la trasferta in casa della Juventus. Il Lecce quando sfonda sfonda sul suo fianco.: sfortunato in occasione del rigore per il Lecce, che causa colpendo di mano un tiro di Veiga. Per il resto è la solita prestazione di irrinunciabile sostanza.: come Frendrup, ma con meno sfortuna negli episodi. La stagione di questo ragazzo è da ricordare, protagonista nella risalita che presto porterà alla salvezza con Vieira.: propulsione continua a destra, per poco non fa assist per Miretti nel secondo tempo. Gallo lo soffre maledettamente finché è in campo. (

: da incorniciare il suo ritorno alla maglia da titolare, due assist di pregevolissima fattura per Miretti e tante giocate importanti. Non ha più di un'ora nelle gambe, ma basta e avanza per far volare il Genoa. (56': entra per rinforzare la difesa, che prende goal solo su rigore per un mani episodico): per una sera si traveste da bomber e con grande fiuto e movimento capitalizza i due assist meravigliosi di Malinovskyi. In particolare il secondo con dribbling stretto in area è da vedere e rivedere, quasi da centravanti. (: stavolta il lavoro da attaccante lo fa Miretti, lui però apre spazi e fa sponde. Non vince nemmeno il confronto personale con Krstovic che invece va a segno, ma non importa: i tre punti vanno al suo Genoa.

: altri tre punti, altra formazione ben messa, il coraggio di lanciare Malinovskyi rientrante dall'infortunio ripagato alla grande. Chi se l'aspettava, tutto questo, al momento dell'arrivo al Grifone al posto di Gilardino?: non può fare nulla sulle reti di Miretti, per il resto il Genoa è poco preciso e non gli dà occasione di mettersi in mostra a parte quando raccoglie i due palloni in fondo al sacco.: soffre tanto, troppo il fatto che Miretti si accentri così, e si ritrova spesso senza uomo. Ha solo il merito di fare ammonire Martin nel primo tempo. (procura con un tiro da fuori il rigore della speranza)

: nulla da fare, il capitano giallorosso non riesce a tenere la barra dritta soprattutto da quando si è infortunato Gaspar. Meglio nella ripresa, quando il Genoa si abbassa, ma nel primo tempo non riesce a leggere tante situazioni di reparto.: un po' meglio del compagno, ma sempre insufficiente per via delle tante cose utili che riesce a fare Pinamonti.: rincorre quanto può, spesso senza successo su Zanoli. Mancano molto i suoi cross dalla sinistra in area.: non funziona il filtro del gigante ex Salernitana, che Giampaolo sostituisce nella ripresa. (: meglio del collega che entra per sostituire, ma ancora lontano dal fosforo che servirebbe per aver ragione della coriacea mediana avversaria)

: appesantito da un cartellino giallo abbastanza presto, non si scompone e risulta essere il migliore dei suoi a centrocampo. Nella ripresa addirittura cresce, pur senza che questo sia abbastanza per strappare un punto.: annullato, letteralmente, dalla marcatura di Vasquez. La sua peggiore partita da quando Giampaolo lo ha messo al centro della trequarti da fuori lista che era con Gotti. (: quasi nullo in avanti, si fa vedere solo con una conclusione estemporanea dalla distanza alla mezz'ora. (: propositivo, crea un paio di situazioni sulla destra e va vicino al goal su servizio di Krstovic prima dell'assegnazione del rigore trasformato dal montenegrino)

: lotta come sempre, difficilissimo contro la difesa del Genoa a Marassi, ma viene premiato con il rigore del 2-1. Doppia cifra in campionato: chissà se il Lecce si salverà, lui di sicuro merita di rimanere nella categoria.: come Morente, tant'è che al pari dello spagnolo viene lasciato da Giampaolo negli spogliatoi a vantaggio dei più pimpanti Ndri e Karlsson. (: viene da chiedersi perché non giochi. Il Lecce ha assoluto bisogno di colpi come quello che ha costretto Leali alla parata nel finale di gara).All. Giampaolo 5,5: le mosse all'intervallo sono giuste, non convincono molto alcuni degli interpreti iniziali. A questa squadra serve un guizzo differente per non rischiare sul serio nell'ultima parte di campionato.