LIVE Genoa-Lecce, le formazioni ufficiali: coppia d'oro per Gila, c'è Sansone

Genoa-Lecce apre la domenica della 22ª giornata di Serie A 2023/24. Il lunch match si giocherà allo stadio Ferraris di Genova alle ore 12:30. Il Lecce ha vinto la gara di andata (1-0, il 22 settembre 2023) e potrebbe battere il Grifone per due match di fila per la prima volta in Serie A. Gilardino punta sulla super coppia Retegui-Gudmundsson ma deve fare a meno dell'infortunato Messias, D'Aversa invece conferma la fiducia in Krstovic, in assenza di Strefezza ormai indirizzato al Como.



Le formazioni ufficiali:

GENOA - Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; De Winter, Malinovskyi, Strootman, Thorsby, Spence; Gudmundsson, Retegui.



LECCE - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.