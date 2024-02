Genoa, l'emergenza a sinistra è agli sgoccioli: due pedine verso il recupero per l'Atalanta

Marco Tripodi

L'emergenza lungo la corsia di sinistra che da settimane sta complicando la vita ad Alberto Gilardino e al suo Genoa potrebbe essere giunta, finalmente, alle battute finali.



Dopo aver dovuto rinunciare per tre gare e in un sol colpo ad Aaron Martin, Ridgeciano Haps e Junior Messias, ossia tutti i possibili interpreti del ruolo di esterno mancino, il tecnico rossoblù conta di poterli riavere a disposizione domenica sera contro l'Atalanta.



Lo spagnolo, per la verità, aveva già partecipato alla trasferta di sabato scorso a Empoli, entrando in campo al 77' al posto di Stefano Sabelli. Un rientro graduale dopo aver saltato le sfide precedenti contro Salernitana e Lecce che prelude un impegno maggiore già con i bergamaschi.



Buone notizie arrivano però ora anche dagli altri due lungodegenti. Messias ha ripreso a lavorare sul campo già da martedì, seppur in maniera graduale, mentre Haps è tornato in gruppo oggi. Segnali incoraggianti che lasciano sperare come l'emergenza a sinistra forse sia realmente terminata.