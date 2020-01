A quasi due mesi dalla sua ultima apparizione in campo, il centrocampista del Genoa Lukas Lerager ha parlato nei giorni scorsi al portale danese Bold.dk.



Fermo ai box a causa della pubalgia, il mediano scandinavo ha parlato della sua situazione fisica: “In questo momento sto solo cercando di prepararmi per poter giocare di nuovo e aiutare la squadra. È lì che ho focalizzato le mie energie. Sono a buon punto rispetto all’infortunio però mi prendo il tempo necessario affinché non si ripresentino più problemi quando tornerò in campo. Voglio fare quattro buoni mesi per poter partecipare all’Europeo“.



Lerager ha poi proseguito: "Mi sto concentrando al 100% su tornare a giocare. Non vedo l’ora, e poi ovviamente c’è un campionato europeo a cui vorrei unirmi e puntare."



Tornando al Genoa e ai tanti cambi tecnici operati in questi mesi il danese aggiunge: "Dobbiamo trovare la nostra identità. Non ci vuole molto perché il calcio capovolga le cose e crediamo di poterlo fare con il nuovo allenatore“