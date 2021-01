Dopo Lasse Schone e Stefano Sturaro, il Genoa potrebbe presto perdere un altro tassello della propria batteria di centrocampisti.

Il pressing del Torino su Lukas Lerager non accenna infatti a diminuire, con il neotecnico Davide Nicola che ha inserito la mezzala danese in cima alla lista dei desideri recapitata sulla scrivania di Urbano Cairo.



Il suo omologo in rossoblù, Davide Ballardini, non vorrebbe privarsi dell'ex Bordeaux, considerato una valida alternativa ai titolari della sua linea mediana, ma la società ligure potrebbe avere piani differenti. Qualora dovesse arrivare un'offerta da almeno 5 milioni infatti Lerager verrebbe lasciato andare, magari stipulando con il Toro una formula che preveda il prestito immediato e il successivo riscatto a fine stagione.