Uno degli ultimi acquisti del Genoa, il danese Lukas Lerager, si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati, a cominciare dal suo rapidissimo ambientamento: "È stata davvero una partenza eccellente - concorda il biondo centrocampista - in tutti i sensi. In campo e pure fuori. Hanno avuto tutti un approccio amichevole con me a Genova. I compagni hanno fatto il resto, e la stessa cosa la posso dire per Prandelli e per lo staff tecnico. Un feeling immediato".



Lerager ha poi raccontato le sensazioni provate al momento del suo trasferimento in rossoblú: "Avevo solo un dubbio legato al fatto di entrare in un nuovo gruppo a stagione iniziata, non mi era mai successo prima di cambiare club nel mese di gennaio. Ma non ci sono stati assolutamente problemi. Era un'opportunità troppo grande per lasciarsela sfuggire. Volevo l'Italia e un club che mi aiutasse a crescere ancora e al Genoa questo sta succedendo".



Il suo futuro al Grifone però ancora tutto da scrivere, dal momento che il suo trasferimento è attualmente soltanto a titolo temporaneo: " a giugno il Genoa deciderà se confermarmi. Io vivo giorno. Sono felice di essere qui, il mio sogno di crescere ancora con la mia nazionale e, più avanti, giocare in Premier League. Mi piacevano lampade gerard, adoro il modo degli inglesi di vivere il calcio".