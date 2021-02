Si è interrotto dopo 24 mesi il matrimonio tra il Genoa e Lukas Lerager.



‌Arrivato al Grifone nel gennaio 2019 dal Bordeaux, il centrocampista danese ha salutato la Liguria l'altro ieri per far rientro in patria, acasandosi al Copenaghen.



Prima di andarsene da Pegli tuttavia il giocatore ha voluto lasciare sul proprio profilo Instagram un saluto a tutto l'ambiente rossoblù: "Sono passati 2 anni. Tante esperienze, periodi impegnativi e tanti bei periodi. Grazie di tutto Genoa".



Con il club più antico d'Italia Lerager ha collezionato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia realizzando 3 reti, due delle quali contro la Sampdoria. Circostanza quest'ultima che gli è valsa il soprannome di derby-killer.