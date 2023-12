Nuovo guaio fisico per Junior Messias.

Il trequartista del Genoa, tornato da poche settimane a disposizione di mister Gilardino dopo un lungo periodo di stop forzato, pare destinato a fermarsi ancora.



Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore in seguito al problema muscolare accusato nel finale della sfida con la Juventus di venerdì scorso hanno evidenziato una distrazione di lieve entità alla coscia sinistra. Guaio che quasi certamente gli farà saltare la trasferta in casa del Sassuolo di venerdì prossimo.



La speranza è quella che l'ex milanista possa tornare disponibile per l'ultimo impegno del 2023, quello in programma il 29 dicembre a Marassi contro l'Inter.