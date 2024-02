Genoa, l'incredibile duttilità di Messias: dove lo metti sta. E fa bene

Marco Tripodi

Di mestiere farebbe il trequartista. Che poi, per essere brasiliano, è quasi un ruolo naturale. Eppure i tifosi del Genoa hanno imparato che appiccicare un'etichetta sulle spalle di Junior Messias non è affatto cosa semplice.



Da quando è arrivato al Grifone la scorsa estate, l'ex di Milan e Crotone il campo lo ha purtroppo visto ben poco. A causa dei ripetuti infortuni che ne stanno condizionando pesantemente la stagione, il 32enne di Belo Horizonte il rettangolo verde lo ha calcato in appena 11 delle 25 giornate di campionato fin qui disputate. Malgrado ciò ogni apparizione di Messias è stata non solo sempre positiva ma il più delle volte addirittura sorprendente.



Oltre a una classe infinita, dote che peraltro già gli si riconosceva, il numero 10 rossoblù, che con l'inizio di febbraio è diventato a tutti gli effetti di proprietà del Genoa, ha dimostrato di possedere una duttilità tattica probabilmente unica nell'intero panorama calcistico attuale. Una dote forse sfuggita ai più ma non a mister Alberto Gilardino che non a caso ha utilizzato il brasiliano praticamente in ogni posizione del campo dalla mediana in su. E non solo.



Sabato scorso a Napoli, ad esempio, Messias è stato impiegato da mezzala, risultando oltretutto uno dei migliori della gara in casa dei campioni d'Italia. Nelle settimane e nei mesi precedenti, però, il giocatore aveva agito a seconda delle necessità della squadra anche da centravanti, da seconda punta, da attaccante esterno su entrambe le fasce, da regista e, ovviamente, anche da fantasista. Una collezione di ruoli impressionanti, spesso messa assieme anche a gara in corso.



Una malleabilità del tutto unica che, unita all'umiltà di un ragazzo che conosce realmente cosa sia la gavetta, ha raggiunto il suo culmine nel finale delle gare interne di dicembre contro Juventus e Inter. Al cospetto di entrambe le battistrada del nostro campionato, Gilardino ha chiesto a ridosso del 90' a JM di mettersi al servizio del collettivo agendo in qualità di...terzino sinistro! Un compito inedito per lui. Anche se a giudicare dalla disinvoltura con cui si è disimpegnato in campo si fa fatica a credere che Messias non sia un esterno difensivo naturale. Ma d'altronde la stessa considerazione la si fa quando lo si vede giocare in ogni altra posizione.



La speranza dei tifosi del Genoa, adesso, è che l'elasticità tattica del brasiliano sia direttamente proporzionale alla sua integrità fisica in modo da poterlo ammirare e apprezzare con più continuità in futuro. Anche perché, come tutti i calciatori, c'è un solo posto in cui Messias non vuole proprio stare: la tribuna.