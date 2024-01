Genoa, l'influenza falcidia la difesa: a Bologna è emergenza

Marco Tripodi

Sarà un Genoa in completa emergenza difensiva quello che questa sera affronterà il Bologna nel 19° turno di Serie A.



L'influenza che nei giorni scorsi ha colpito il gruppo rossoblù, costringendo Alberto Gilardino ha risparmiare la trasferta in terra emiliana a Leali, Jagiello, Strootman e Thorsby, ha fatto due nuove vittime proprio a ridosso del fischio d'inizio della sfida del Dall'Ara. Si tratta di Mattia Bani, ex di turno, e Koni De Winter, entrambi titolari nelle ultime uscite del Grifone. Due defezioni che hanno spinto il tecnico ligure a modificare il proprio pacchetto arretrato, schierando dal primo minuto Vogliacco e Vasquez a fianco a Dragusin e inserendo Messias sull'esterno sinistra a centrocampo.