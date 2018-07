Lisandro Lopez resta in cima alla lista dei desideri del Genoa. Il centrale argentino è partito ieri con il Benfica alla volta degli Stati Uniti, dove il club di Lisbona prenderà parte nei prossimi giorni all'International Champions Cup ma, stando a quanto racconta il quotidiano portoghese A Bola, è pronto a rientrare rapidamente in Europa e mettersi a disposizione di Davide Ballardini qualora il suo trasferimento in rossoblù dovesse finalmente sbloccarsi.



Il giocatore, sempre secondo il periodico lusitano, avrebbe trovato l'accordo con il Genoa dopo l'ultimatum impostogli dal Grifone nei giorni scorsi ma a rallentare la trattativa sarebbe adesso il Benfica che per lasciare andare il 28enne, seppur in prestito, chiede comunque un indennizzo economico ai liguri.