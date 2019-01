Neppure una presenza in campionato, appena un'apparizione in Coppa Italia: è il magrissimo bottino collezionato con la maglia del Genoa da colui che in estate appariva come la futura guida della retroguardia rossoblù, Lisandro Lopez.



L'avventura al Grifone del difensore argentino sta ricalcando quella precedentemente vissuta con un altro club della nostra Serie A, l'Inter. Anche con i nerazzurri, con i quali Lopez ha militato nella seconda parte della passata stagione, la sua era stata una parentesi infelice, caratterizzata da appena 45' in campo in sei mesi di tesseramento. Ora il copione si sta ripetendo in riva al Mar Ligure con il Genoa tutt'altro che intenzionato a riscattarne il cartellino dal Benfica, suo club di appartenenza.



Ma dopo due annate vissute ai margini per il 29enne di Villa Constitucion l'occasione del rilancio potrebbe giungergli dalla madre patria. Lopez è infatti seguito con un certo interesse dal Boca Juniors che potrebbe portarlo a Buenos Aires già nell'attuale sessione di mercato. Di certo la sua partenza lascerebbe dalle parti di Pegli gli stessi rimpianti suscitati alla Pinetina: praticamente zero.