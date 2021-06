Lo Spezia fa sul serio con Francesco Cassata.

Il club aquilotto, alla ricerca di rinforzi in vista della sua seconda stagione in Serie A, pare aver individuato nel 23enne centrocampista del Genoa un profilo adatto alle richieste di Vincenzo Italiano.



Il giocatore, nativo di San Terenzo di Lerici, non disdegnerebbe affatto l'idea di riavvicinarsi a casa ma il suo desiderio potrebbe essere frenato da Davide Ballardini che lo ritiene un elemento importante del proprio organico. Ciò nonostante nell'ultimo campionato l'ex Frosinone abbia giocato molto poco. In realtà il suo scarso utilizzo è stato dovuto più alla lunga serie di infortuni che ne hanno condizionato la stagione più che da una mancanza di fiducia da parte del tecnico che, al contrario, ne apprezza soprattutto la duttilità tattica. E anche per questo non vorrebbe privarsene.