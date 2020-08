Si complica il tentativo del Genoa di mettere le mani su Vincenzo Italiano.



Lo Spezia non pare infatti avere alcuna intenzione di rinunciare a cuor leggero al proprio allenatore, soprattutto nel caso in cui domani sera i levantini dovessero festeggiare la loro prima promozione in Serie A.



Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il club aquilotto sarebbe disposto a privarsi del tecnico pugliese soltanto a fronte del versamento di un indennizzo da due milioni di euro da parte dei rossoblù. Un risvolto che potrebbe compromettere del tutto il possibile passaggio al Grifone di Italiano.



In caso di mancato accordo il Genoa si fionderebbe a quel punto su un altro profilo che corrispondere all'ex secondo di Antonio Conte sulla panchina della Juventus, Massimo Carrera, dallo scorso dicembre allenatore dell'Aek Atene.