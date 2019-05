Il futuro di Cesare Prandelli resta un enigma. Ufficialmente, con il raggiungimento della salvezza, l'allenatore bresciano ha visto il proprio contratto con il Genoa allungarsi automaticamente fino al giugno 2020. In realtà però né lui né la società appaiono convinti di proseguire l'esperienza iniziata lo scorso dicembre.



Una decisione definitiva sulla permanenza o sull'addio dell'ex commissario tecnico verrà comunicata nei prossimi giorni, non più, come spiega il Secolo XIX, attraverso una conferenza stampa come appariva probabile, ma in seguito ad un colloquio diretto tra Prandelli e Preziosi.



In attesa che la situazione panchina si sblocchi, anche il mercato del grifone resta al palo. Alcuni e i colpi già congelati, come l'arrivo dell'esterno d'attacco turco Sinan Gumus del Galatasaray ho il giovane difensore argentino Bruno Amione, restano in stand-by nonostante il Genoa gli abbia messo le mani ormai da diverso tempo.