Con Cristian Romero destinato alla Juventus (resta da capire se già dal prossimo giugno o in quello successivo) il Genoa sonda il mercato per non farsi trovare impreparato dalla partenza del difensore argentino.



Il sostituto del ventunenne prelevato in estate dal Belgrano dovrebbe essere colui che ne ha già raccolto il testimone in Argentina: il classe 2002 Bruno Amione.



Sul promettente ragazzo, seguito anche da Juventus, Inter e Roma, il Genoa sta lavorando ormai da alcuni mesi, monitorandone la crescita con estrema attenzione. È proprio il tempismo con cui i rossoblù si sono mossi sul ragazzo in tempi non sospetti potrebbe rivelarsi sono mossa vincente per anticipare la folta concorrenza.