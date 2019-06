In attesa di capire quale sarà il futuro tecnico e societario del grifone ah, il Genoa monitora il mercato alla ricerca di nuovi talenti.

Uno dei nomi sulla lista della dirigenza rossoblù è quello di Robert Bozenik, diciannovenne attaccante sloveno dello Zilina. Messosi in luce nel corso dell'ultima stagione grazie ai 13 gol realizzati nelle 32 partite di campionato disputate, su di lui ha mostrato parecchio interesse anche il Genk, club belga disposta a sborsare 4 milioni per assicurarsene le prestazioni.



Classica punta centrale di peso, il ragazzo dall'alto dei suoi 190 centimetri, ha ovviamente nel gioco aereo il suo punto di forza.