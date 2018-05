Luca Bizzarri, comico, conduttore, attore ma soprattutto genoano doc, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com della stagione appena conclusa e delle diverse trattative che stanno coinvolgendo il Grifone in queste settimane.



Luca, che giudizio dai a quest'annata rossoblù appena conclusa?

"E' stata una stagione di alti e bassi però alla fine ci siamo salvati con ampio anticipo. Credo che questo fosse l'obiettivo ad inizio anno ed è stato rispettato. Abbiamo trovato come al solito in Ballardini una persona seria che ci ha portato fino in fondo e resterà con noi anche per la prossima stagione. Ora ci saranno i soliti cambiamenti estivi ma è una cosa a cui ormai siamo abituati. Comunque mi sembra che ci siano tutti i presupposti per far bene l'anno prossimo. Speriamo che ciò succeda veramente".



Quella di ieri con il Torino è stata quasi certamente l'ultima apparizione di Perin in rossoblù, cosa provi?: "Questi ragazzi sono dei professionisti e ritengo giusto che abbiano le possibilità di andare in palcoscenici più grandi. Dispiace perché con Mattia siamo amici e mi mancherà non vederlo più in città o a cena più che sul campo (ride, ndr). Ad ogni modo gli auguro tutte le migliori fortune".



Per una bandiera che va, ce n'è però un'altra che ritorna. Come vedi il rientro di Mimmo Criscito?: "Ci è mancato tanto in tutti questi anni e sarà bello rivederlo in campo con la nostra maglia. Speriamo che possa riportarci a casa un po' di quella esperienza che ha acquisito all'estero".



Altro nome molte chiacchierato in queste prime schermaglie di mercato è quello di Pepito Rossi, il cui futuro è ancora in bilico, tu lo terresti?: "Io lo terrei tutta la vita e spero che anche lui voglia restare, tornando a crescere con noi e ritrovando la condizione ideale. Sarebbe un acquisto meraviglioso per il prossimo anno".