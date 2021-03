Il tifosissimo rossoblù Luca Bizzarri è stato intervistato da Tuttosport a poche ore dal derby tra Genoa e Sampdoria.A differenza di quanto si potrebbe immaginare, l'attore e conduttore tv ha rivelato che questa sera non seguirà in diretta la sua squadra del cuore: "Sono anni che non seguo una partita del Genoa. Mi alza la pressione,E poi stasera c’è il Festival di Sanremo, seguirò Amadeus".Incalzato dal giornalista, Bizzarri ammette poi che in verità ogni tanto una sbirciatina alle gare del Grifone la dà: ". Come l’altro giorno contro l’Inter infatti abbiamo perso.. In tanti anni mi sono divertito a tifare allo stadio, prima nella Nord e poi in tribuna. Ma dopo tutto questo tempo non mi regge più la pompa del cuore. Il bello è che non sono l’unico a pensarla così. Ieri ero a pranzo con un amico che fa come me, addirittura per stasera ha preferito organizzare un viaggio di lavoro. A me viene l’ansia, sento che mi fa male al fisico stare davanti alla tv".Tornando indietro con i ricordi, Bizzarri non ha dubbio su quale sia il momento più bello legato ad una stracittadina: ", la cartolina di Natale. Sono passati 31 anni? Pensa che vita di soddisfazioni".Infine una sponda favorevole anche nei confronti dei due presidenti rossoblucerchiati. Però io non vedo tanti coraggiosi all’orizzonte in grado di fare meglio, soprattutto tra i genovesi".