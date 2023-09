Il mercato del Genoa sembra non finire mai. A dieci giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di trattative, il club rossoblù starebbe meditando un ultimo colpo fuori tempo massimo attingendo alla lista dei giocatori senza contratto.



In tale elenco figura, tra gli altri, anche Alejandro Gomez, svincolatosi dal Siviglia dopo tre stagioni e mezzo trascorse al Siviglia. Il Papu, ex di Catania e Atalanta, oggi 35enne, sarebbe finito nel mirino del Grifone ma non solo. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Frosinone e di diverse squadre turche.



Resta da capire come un eventuale sbarco in Liguria dell'argentino verrebbe inquadrato tatticamente da un mister Gilardino che in attacco può già contare su diversi elementi di spicco, tra i quali Retegui, Gudmundsson, Messias e Malinovskyi.