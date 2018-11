Lunedì 19 novembre presso la location d'eccezione dell'Aspria Harbour Club di Milano, il calciatore del Genoa e della Nazionale Romulo Caldeira presenterà alla stampa, ai tifosi e alle aziende il suo nuovo progetto di comunicazione, sito web e logo ufficiale.



A partire dalle ore 19, vernissage di gala condotto da Nicolò Schira, in cui saranno protagonisti varie personalità del mondo del calcio italiano ed internazionale (da Andrea Mandorlini a Luca Toni passando per Gaetano D’Agostino), del giornalismo sportivo (Andersinho Marques e Marina Presello) dello spettacolo con momenti di puro intrattenimento con il trio comico Gli Autogol; inoltre verrà presentato il progetto di beneficenza che coinvolgerà Romulo insieme a Live Onlus. Oltre ad altre sorprese che scoprirete nel corso della serata...



L'evento condotto da Nicolò Schira con la partecipazione di Andersinho Marques e Marina Presello sarà privato e a numero chiuso. Per info e accrediti: ufficio.stampa@studioassist.eu