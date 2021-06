Ancora qualche ora di attesa e poi il destino di Goran Pandev verrà svelato.



Come promesso da tempo il fantasista macedone del Genoa renderà noto il proprio futuro al termine dell'avventura della sua nazionale ad Euro 2020. Un data che, dopo le due sconfitte patite in altrettanti incontri della rassegna continentale, si avvicina a grandi passi.



Lunedì alle 18 la Macedonia incontrerà l'Olanda nell'ultima e ormai inutile partita del proprio girone. I ragazzi di Angelovski anche conquistando una clamorosa vittoria con gli Oranje non avrebbero infatti alcuna possibilità di passare il turno, neppure come miglior terza avendo perso entrambi gli scontri diretti con Ucraina e Austria, formazioni che potrebbe eventualmente appaiare in classifica.



Già martedì quindi Pandev potrebbe comunicare se la propria volontà sarà quella lì dire basta al calcio giocato oppure proseguire per un'altra stagione con la maglia del grifone