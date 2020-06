La sua passione per il San Lorenzo non è in dubbio. Però da oggi, anche per tenere fede alle proprie radici liguri, Jorge Bergoglio potrebbe provare un pizzico di simpatia in più anche per il Genoa.In occasione di una visita privata con il regista genovese Ignazio Oliva, Papa Francesco è stato infatti omaggiato di una maglia del club più antico d'Italia. Un dono che il pontefice ha mostrato di apprezzare parecchio.