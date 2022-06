Difficilmente Nikola Maksimovic seguirà il Genoa in Serie B.



Il difensore serbo piace infatti sia al Lecce che alla Salernitana e quindi potrebbe proseguire la sua avventura in A cominciata nel lontano 2013 con la maglia del Torino e proseguita poi con quelle di Napoli e Grifone.



In caso di offerta ufficiale, i rossoblù non si opporrebbero alla partenza del 31enne difensore serbo, arrivato la scorsa estate ma reduce da una stagione assolutamente deludente.