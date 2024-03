Genoa, Malinovskyi attacca Atalanta e Miranchuk: 'Contribuente del terrorismo russo'

Un buon contribuente del terrorismo russo

Clamoroso attacco frontale da parte del centrocampista ucraino del Genoanei confronti del suo ex compagno all'Atalanta, il russoL'attuale numero 17 rossoblù ha definito l'attaccante nerazzurro. Lo ha fatto pubblicando un tweet in risposta alle congratulazioni da parte del club bergamasco nei confronti del proprio attaccante, andato in rete con la sua nazionale.Malinovskyi ha anche postato quattro foto che rappresentano altrettanti luoghi dell'Ucraina devastanti dai bombardamenti di Mosca. Foto corredate dalla didascalia, chiaro riferimento alla situazione bellica che dal febbraio 2022 ha sconvolto la quotidianità dell'ex repubblica sovietica.A seguito della risposta di Malinovskyi, che con Miranchuk ha condiviso lo spogliatoio lombardo per due anni prima dello scoppia del conflitto, l'Atalanta ha rimosso il proprio post iniziale.